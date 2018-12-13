У Ташкента появился туристический бренд. Он был утвержден на заседании по развитию сферы туризма в столице под руководством и. о. хокима Джахонгира Артыкхождаева, сообщила пресс-служба администрации города.

Туристический логотип состоит из надписи Tashkent и силуэтов достопримечательностей города — телебашни, курантов, купола рынка Чорсу и других. На нем также изображены солнце, летящая птица и очертания деревьев. Цветовая гамма включает синий, красный, зеленый и желтый цвета.

Логотип, напоминающий туристический бренд Узбекистана, будет использоваться на туристических ярмарках, картах, на объектах, посещаемых туристами, в рекламных материалах, на сувенирах и соответствующей продукции.

В сообщении хокимията не уточняется автор логотипа и были ли другие варианты. Ранее сообщалось о проведении конкурса на создание логотипа Ташкента, в котором собиралась участвовать и Студия Артемия Лебедева (Россия). Кроме того, объявлялся конкурс на разработку герба столицы Узбекистана.