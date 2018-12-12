Агентство по развитию возобновляемой энергетики может быть создано при Кабинете Министров для «широкомасштабного внедрения технологий, работающих на основе солнечной, ветровой и геотермальной энергии». Соответствующий проект указа президента опубликован для обсуждения 12 декабря.

Его основными задачами могут быть определены:

осуществление единой технической политики по проектированию, строительству, модернизации и эксплуатации объектов в сфере возобновляемой энергетики;

разработка нормативных документов технического регулирования в сфере развития и внедрения возобновляемой энергии;

разработка и реализации инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики;

подготовка и реализация научных исследований в области возобновляемой энергетики и другое.

При агентстве планируется основать научно-технический и экспертный совет с включением в его состав представителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук и независимых международных экспертов в сфере развития возобновляемой энергетики.

Решений по стратегическим вопросам развития и строительства крупных объектов в сфере возобновляемой энергетики будут осуществлять на основе заключений совета.

Агентство и Академия наук, как ожидается, подготовят до 1 июля 2019 года проект Концепции развития возобновляемой энергетики на 2020−2030 годы, а до 1 ноября 2019 года — проект Программы инвестиционных проектов по развитию возобновляемой энергетики.

Кроме того, в структуре агентства планируется создание внебюджетного Фонда развития возобновляемой энергетики. Источниками его финансирования могут определить, в частности, гранты международных финансовых институтов и иностранных организаций.

Средства фонда, согласно проекту, будут направляться на организационные работы агентства по подготовке к реализации инвестиционных проектов, материальное стимулирование работников, повышение их квалификации и укрепление материально-технической базы агентства.

Обсуждение документа продлится до 27 декабря.