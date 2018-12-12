США внесли Узбекистан в список специального наблюдения для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к «серьезным нарушениям религиозной свободы», отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, соответствующее решение было принято 28 ноября. В этот список также вошли Коморские острова и Россия.

КНР, Иран, КНДР, Саудовская Аравия и ряд других стран вошли в список нарушителей религиозных свобод.

«Я определил, что Бирма (Мьянма — ред.), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан являются странами, внушающими особую обеспокоенность в соответствии с законом (США) от 1998 года о международной религиозной свободе, поскольку они участвуют в «систематических, продолжительных [и] серьезных нарушениях религиозных свобод», — заявил Помпео.

Во многих местах по всему миру люди продолжают сталкиваться с угрозами, арестами или даже смертью просто за то, что живут в соответствии со своей верой, утверждает госсекретарь. «США не будут праздно наблюдать за подобным притеснением», — заявил Помпео.

17−19 сентября Узбекистан посетил посол США по особым поручениям по вопросам международной свободы вероисповедания Сэм Браунбэк.