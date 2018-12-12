Железнодорожные компании Узбекистана и Казахстана договорились ускорить прием и передачу грузовых поездов пограничном переходе Сарыагаш — Келес, сообщило МИА «Казинформ»

В Ташкенте первый заместитель председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Фазлитдин Сагдуллаев провел переговоры с первым зампредседателя правления «НК «Казахстанские железные дороги» Канатом Альмагамбетовым по вопросам развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, увеличения пропускной способности пограничного перехода Сарыагаш — Келес.

Как отмечается в сообщении, из-за увеличения грузопотока в направлении узбекистанских железных дорог и далее, затруднена передача поездов и значительно ухудшился оборот вагонов.

Стороны договорились обеспечивать ежесуточно по этому межгосударственному стыковому пункту прием и передачу не менее 26 пар грузовых вагонов (в 2017 году 17 поездов, октябрь-ноябрь — 21 пара).

Для эффективного использования подвижного состава, сокращения оборота вагонов стороны будут принимать все необходимые меры, включая изменения в планы формирования, ускорения обработки вагонов и предварительного информирования. В отделениях дорог созданы оперативные штабы, говорится в сообщении.

«Стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в области железнодорожных контейнерных перевозок, внесения изменений в действующий план формирования грузовых поездов. Принято решение о перенаправлении части вагонов с зерном и мукой из станций Акмолинского, Костанайского, Павлодарского, Карагандинского отделений железных дорог на станцию Галаба через пункт перехода Оазис, вместо установленного пункта перехода Сарыагаш. Стороны договорились рассмотреть вопрос обеспечения конкурентоспособных тарифных ставок на перевозку транзитных грузов по территориям РК и РУ», — сообщили «Казинформ» в КТЖ.