С 1 января 2019 года все работающие пенсионеры в Узбекистане будут получать 100-процентную пенсию. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 12 декабря о дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и повышению эффективности системы пенсионного обеспечения.

Кроме того, как сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», с 1 января предельный размер пенсионных выплат увеличивается с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы. Об этих изменениях президент говорил в своем выступлении на День Конституции.

Сейчас при исчислении пенсии берется средний размер зарплаты в 1,621 млн сумов. Со следующего года этот уровень повышается до 2,227 млн сумов, поясняется в репортаже телеканала. Соответственно пенсии будут увеличиваться в среднем на 65−260 тысяч сумов. Это будет касаться действующих размеров пенсий тоже.

Дополнительные расходы внебюджетного Пенсионного фонда составят 501,6 млрд сумов в год. Итоговая цифра составит 1,574 трлн сумов. Специалисты заверяют, что дополнительной нагрузки на государственный бюджет не будет, поскольку параметрами бюджета Пенсионного фонда на 2019 года эти средства предусмотрены.

Работающие пенсионеры (за исключением 17 категорий) до этого получали 50% от своей пенсии. Как отмечается в репортаже, действующая практика привела к оттоку опытных кадров в жизненно важных сферах — медицине, образовании, промышленности и других.

По данным правительства, в Узбекистане насчитывается 3,087 миллиона пенсионеров. Всего имеется 118 тысяч 736 работающих пенсионеров, из которых 35 тысяч осуществляют деятельность в реальном секторе экономики, 22 тысячи — в сфере образования, 20 тысяч — в здравоохранении.