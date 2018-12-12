Международные аэропорты Ташкента, Ферганы, Ургенча и Нукуса закрыты по метеоусловиям, сообщила авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы, вылетевшие в данные города, направляются в ближайшие аэропорты.

Видимость в столичном аэропорту на 21:15 среды составляла 50 м, в аэропорту Намангана — 0 м, Ургенча — 300, Ферганы — 350 м, Нукуса — 900 м.

Справочные службы аэропортов: