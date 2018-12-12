Как решить проблему кондиционирования помещений в многокомнатных домах или офисах так, чтобы бесконечные провода не портили интерьер, а дополнительная аппаратура не занимала лишнее место?

Продумывая организацию систем кондиционирования, покупатели делают выбор в пользу мульти-сплит-системы LG Multi FDX. Они используются как в промышленной и коммерческой сфере для кондиционирования павильонов, офисов и магазинов, так и устанавливаются в квартирах или коттеджах.





Популярность системы объясняется гибкостью решений для многокомнатных помещений. А это значит, что подключение к наружному блоку происходит через специальные блоки-распределения. Это позволяет расширить максимальное количество внутренних блоков до девяти и увеличить общую длину трубопровода до 145 метров.

Более того, с помощью наружного блока Multi FDX можно создать нужный микроклимат в помещении. Инверторный принцип работы позволяет системе быть наиболее востребованной среди покупателей, так как устройства работают точно, плавно и качественно.





Входящий в состав системы инвертор обеспечивает наиболее быстрый и точный выход на нужную температуру кондиционирования, которая будет плавно поддерживаться в течение всего времени работы. Благодаря его плавности отсутствуют резкие скачки и перепады в электросети, что исключает возможность экстренного отключения кондиционера.

В отличие от бытовых кондиционеров мульти-сплит-системы не занимают лишнего места и органично вписываются в любой интерьер. Также пользователи могут выбрать из десяти различных типов внутренних блоков кондиционера, подходящих под дизайн помещения.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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