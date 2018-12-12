Объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана по итогам 2018 года может увеличиться в два раза по сравнению с 2017 годом и составить 4,8 млрд долларов. Об этом заявили представители Государственного комитета по инвестициям в среду.

«Объем освоенных прямых иностранных инвестиций в 2018 году находится на уровне 2,4 млрд долларов», — сообщил заместитель директора департамента по развитию зарубежного сотрудничества Госкоминвестиций Алексей Сим.

По его оценке, в 2019 году объем освоенных прямых инвестиций ожидается в объеме 4,1 млрд долларов за счет проектов, которые были подписаны в ходе визитов на высшем уровне, а также проведения международных бизнес-форумов в стране и за рубежом.

«В целом, динамика очень хорошая, мы отмечаем значительную диверсификацию (инвестиций — ред.) в результате либерализации валютной политики в Узбекистане», — отметил Алексей Сим. В частности, помимо нефтегазового сектора, планируется реализовать крупные проекты в текстильной отрасли, металлургии, пищевой промышленности и агросекторе.

«В 2018 году планируется освоение с участием международных финансовых институтов (МФИ) 2,4 млрд долларов», — добавила заместитель директора департамента по координации деятельности МФИ Ксения Ходова.

Таким образом, общий объем освоенных инвестиций в экономику Узбекистана в 2018 году составит 4,8 млрд долларов против 2,4 миллиарда долларов по итогам 2017 года.

Ксения Ходова сообщила, что в настоящее время в активной стадии реализации находятся 89 проектов общей стоимостью 25 млрд долларов, в том числе 16 млрд долларов предоставили под государственные гарантии международные финансовые институты. В частности, в 2018 году было одобрено 18 новых проектов на сумму 3,1 млрд долларов, в 2017 году — 13 проектов на 1,8 млрд долларов.