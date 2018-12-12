Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила о скидках на билеты на внутригосударственные рейсы, в том числе выполняемые на высокоскоростном поезде Afrosiyob, в дни празднования Нового года — с 30 декабря по 3 января.

Праздничные скидки предоставляются:

студентам вузов — 50%;

пенсионерам, лицам с инвалидностью, участникам войны 1941−1945 годов и приравненным к ним — 50%;

семьям (от двух человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) — 30%;

туристическим группам (от четырех человек), учащимся школ, колледжей и лицеев — 20%;

Приобрести железнодорожные билеты со скидкой можно при условии предоставления документов, подтверждающих право на получение скидки. Контактные данные вокзалов.

Ранее новогодние скидки на аналогичный период объявила Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

«Узбекистон темир йуллари» также сообщила о вводе дополнительных рейсов в новогодние дни: