Памятник, посвященный памяти кыргызского писателя Чингиза Айматова, установлен на улице его имени в Юнусабадском районе столицы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ташкента.

Помимо этого, бюст писателю установили в школе №33 Паркентского района Ташкентской области. В мероприятии приняли участие представители Союза писателей Узбекистана, Академии художеств, а также руководители учебных заведений.

Фото: «Народное слово».

Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 2 апреля утвердил меры по празднованию в Узбекистане 90-летия со дня рождения писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова (1928−2008). В рамках постановления улица Бодомзор йули в Юнусабадском районе переименована в честь Чингиза Айтматова.