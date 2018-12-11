Unique Present Media Holding — компания-новатор в ивент-индустрии, основное направление которой — организация и проведение мероприятий. По словам основателя и руководителя холдинга Арсена Длянчева, с каждым годом все больше компаний, в том числе и по рекомендации ивенторов холдинга, проводят новогодний корпоратив в январе.

И это логично, ведь декабрь — один из наиболее насыщенных месяцев в году. Это время предновогодней суеты, напряженной работы у большинства сотрудников и пора срывать джек-пот у представителей ивент-бизнеса. У идеи провести новогодний корпоратив в январе есть масса преимуществ и особенностей.

1. Реальная экономия

Декабрь — это горячий сезон, который предполагает высокие цены. Ведущие, фотографы, артисты, оформители, музыканты и другие ивент-сервисы — практически все повышают чек. В январе спрос падает и цены снижаются в среднем на 30%-50%, в том числе и на корпоративные подарки.

2. Большой выбор

Горячий сезон предполагает солидный спрос: бронировать места проведения, ведущих, музыкальные группы на новогодние корпоративы начинают еще в октябре. Если это не сделать заранее, то в декабре уже вряд ли удастся и придется довольствоваться тем, что есть. В январе все намного проще.





3. Со спокойной совестью

Торжество в середине января — это еще один яркий и эмоционально насыщенный день. Также это время, когда отчеты сданы, а планы построены. Самое время развеяться и с чувством выполненного долга полноценно расслабиться в кругу коллег.

4. Удобная дата

Многие компании не могут себе позволить провести корпоратив в декабре, так как этот месяц у них наиболее насыщенный в году. В основном это компании, работающие в сфере торговли, активных продаж и производств, например, торговые сети, где работа не останавливается вплоть до 31 декабря.

5. Положительный заряд в начале года

Количество праздничных мероприятий в декабре зашкаливает. Люди ходят на новогодние распродажи, ярмарки, елки с детьми. Большинство горожан подходят к Новому году изрядно утомленными от праздничных гуляний. И новогодний корпоратив будет очередным мероприятием в нескончаемой череде новогодних торжеств. В январе коллективное торжество будет сильно отличаться от декабрьского. Оно откроет новый рабочий год и зарядит всех энергией, так необходимой для работы.





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Компания Unique Present Media Holding поздравляет с наступающим Новым годом и желает позитивных новогодних мероприятий. Заказать организацию новогоднего корпоратива, а также мероприятие любого масштаба, формата и сложности можно у профессиональных ивенторов компании.

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