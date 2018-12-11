Вдохновленные превосходными дезинфицирующими свойствами пара, инженеры LG Electronics разработали стиральную машину с функцией True Steam. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет избавиться от впитавшихся запахов и придает вещам свежесть без применения моющих средств, которые часто являются источниками аллергии. Горячий пар смешивается с водой в процессе стирки, мягко воздействует на ткань, растворяет остатки моющих средств и обезвреживает аллергены на 99,9%.

Стиральная машина LG TwinWash просто незаменима в домах с маленькими детьми и взрослыми с чувствительной кожей.

Закинуть одежду на 20 минут в стиральную машину, достать и наслаждаться свежестью, не портя при этом частой стиркой ткани. Разве не здорово?

Стиральная машина LG TwinWash — отличное решение для большой семьи. Два барабана общей вместительностью 17 кг позволят сэкономить воду, электроэнергию и сократят время стирки. Можно загружать барабаны одновременно, что позволит стирать по отдельности любые ткани — белые и цветные, светлые и темные, обычные и деликатные. Если не набралось достаточного количества грязного белья для загрузки большого барабана, то можно воспользоваться маленьким.

LG TwinWash предлагает:

функцию True Steam;

экономию времени, воды и электроэнергии за счет одновременной загрузки двух барабанов;

большой набор программ для любых видов тканей;

эргономичный дизайн, расположение дверцы с уклоном в шесть градусов делает загрузку и забор вещей максимально удобными;

интуитивно понятную сенсорную панель управления и возможность управления со смартфона;

высокое качество исполнения и 10 лет гарантии на мотор.





LG TwinWash — это стиральная машина, результатами которой можно наслаждаться каждый день.

Приобрести стиральную машину LG TwinWash, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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