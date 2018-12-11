Главная новогодняя елка Ташкента устанавливается у библиотеки имени Алишера Навои на улице Истиклол, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Еще пять елок будут установлены на площадях Дружбы народов и Хадра перед Государственным цирком Ташкента, рядом с торгово-развлекательными центрами Next и Compass, а также на массиве Алгоритм рядом с предприятием Roison Electronics.

Помимо этого, будут организованы дополнительные площадки с новогодними елками в каждом районе столицы. Хокимияты районов устроят праздничные мероприятия у столичного зоопарка, на территории торгового комплекса Ecobozor, в Green Park, парках «Ашхобад», «Дустлик», «Экопарк», Central Park имени Мирзо Улугбека, на площади перед Большим театром имени Алишера Навои, около Национального банка, у Дворца культуры железнодорожников и Центра культуры и отдыха Бектемирского района.