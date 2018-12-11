В Каракалпакстане, Ферганской области и Ташкенте с 2018—2019 учебного года будет реализован пилотный проект по внедрению обязательной бесплатной годичной подготовки детей к школе. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 декабря.

Пилотные группы организуются для оказания помощи детям, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).

Учебный год для групп обязательной подготовки продлится с 10 декабря по 10 августа. В пилотные группы принимаются дети, которым на 1 сентября исполнилось 5 лет 6 месяцев, не посещающие ДОУ. Дети с особыми потребностями могут обучаться в пилотных группах при отсутствии медицинских противопоказаний.

Количество детей в одной группе не должно превышать 30 человек. Всего будет создано 494 групп.





Группы создаются на базе ДОУ, общеобразовательных школ, колледжей, детских центров «Баркамол авлод», сходов граждан поселков, кишлаков и аулов, а также махаллей, центров культурного досуга населения, детских школ музыки и искусства.

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе государственной учебной программы, которая предусматривает обучение не менее 15 часов в неделю (3−4 часа в день), без обязательной организации питания для детей.

Детям, прошедшим обязательную годичную подготовку к школе на базе государственных и негосударственных ДОУ, юридических лиц, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, выдается сертификат государственного образца о прохождении подготовки.

По результатам внедрения пилотного проекта в срок до 1 сентября поручено провести анализ и внести предложения в Кабинет Министров о внедрении единой системы обязательной бесплатной годичной ­подготовки детей к начальному образованию.