Внук первого президента Узбекистана Ислам Каримов-младший заявил, что его мать, Гульнара Каримова, намерена поддержать происходящие в стране изменения и внести свой вклад в ее развитие.

«Новое руководство нашей страны инициировало многочисленные проекты, которые, мы надеемся, позволят Узбекистану создать действительно мощную базу для лучшего будущего. Моя мама всегда говорила, что настоящие устремления рождаются в сердце, что побудило ее сделать важное решение», — написал он в соцсети Instagram на английском языке.

«Поэтому она приняла решение сделать все, что в ее силах, финансово и физически, чтобы поддержать новое развитие страны. Она намерена вложить все, что накопила в течение своей жизни, без какой-либо личной выгоды, кроме уверенности в том, что она внесла свой вклад в построение лучшего будущего, вдохновление других следовать ей, и она готова оказать помощь процессам, происходящим в стране, если возникнет такая необходимость», — говорится в записи.

25-летний Ислам Каримов-младший, проживающий в настоящее время в Лондоне, отметил, что «не каждый может, готов или желает внести свой вклад в развитие общества по разным причинам».

«Она верит, что преобразования необходимо начать сейчас, и мы не можем всегда жить в мечтах, ожидая, что все изменится само по себе в отдаленном будущем… Надеемся, такая поддержка будет идти в ногу с усилиями нового руководства страны и привнесет те изменения, которые все в Узбекистане хотят видеть», — отмечается в публикации.

«Ни один разумный человек не будет против таких действий, поскольку это решение будет иметь только положительные результаты, независимо от того, насколько сложными были обстоятельства его принятия. Все трудности, которые пришлось пережить нашей семье, только усиливают наше желание поддержать решение моей матери и ее усилия сделать все возможное для лучшего завтра», — заявил Ислам Каримов-младший.

В июле прошлого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам оценивалась в 3,7 трлн сумов.

В октябре власти Великобритании заявили о начале действий по возврату доходов от предполагаемых коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой.