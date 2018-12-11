«Есть три ответа на результат дизайна — Да, Нет и Ничего себе. „Ничего себе“ — это то, к чему надо стремиться». Американский графический дизайнер, создатель журнала New York Magazine Милтон Глейзер таким образом сформулировал то, к чему стремится все человечество — эстетической красоте и функциональности всех аспектов жизни.

Компании, создающие эргономичные решения и дизайн-проекты, ежедневно преображают реальность. Среди них и компания Ekopen, производящая профильные системы ПВХ.

На протяжении 10 лет предприятие поставляет для оконных компаний высококачественную продукцию: системы оконных и дверных профилей, фурнитуру, комплектующие для стеклопакетов, инсталляционные материалы и весь спектр технологического оборудования, необходимого для организации сборочного производства современных окон из ПВХ. Предприятие не стоит на месте: регулярно внедряет новые технологии в производство и разрабатывает трендовые предложения в ассортименте продукции.





В соответствии с последними тенденциями дизайна интерьеров и архитектуры, специалистами Ekopen были разработаны новые цветовые решения Titanium. Данная линейка цветов позволяет шире взглянуть на возможности дизайнерских решений. Кроме классических предложений деревянных текстур стали доступны варианты для популярных стилей хай-тек и лофт. Цвета Titanium Line, Titanium Silver, Coal Grey расставят акценты и подчеркнут необходимые элементы в стиле помещения.

Хай-тек — это минимализм, эргономичность и передовые технологии, здесь много света и пространства. Отличительные черты — отсутствие декора и господство функциональности. Хай-тек в интерьере делает основной акцент на форму и фактуру архитектурных деталей, предметов, оставляя на втором плане цветовую гамму и рисунок. Из материалов он дает возможность свободно экспериментировать с сочетаниями стекла, металла и пластика. Titanium Silver подойдет для оформления окон в стиле хай-тек.





Лофт предполагает большое помещение без перегородок с огромными окнами и бетонными или кирпичными стенами. Все пространство построено на сочетании современных и старых материалов, текстур и поверхностей. Умело соединив отличительные элементы стиля, даже в маленькой квартире с невысокими потолками можно добавить немного урбанистического шарма. Цвет окон Coal Grey органично впишется в дизайн в стиле лофт.

Подробную информацию о цветовой линейке Titanium можно узнать по телефону (+998) 78−120−12−00, (+998) 93−381−11−81.

Вся линейка продукции представлена на сайте ekopen.uz.

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