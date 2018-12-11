Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 10 декабря раскритиковали проект закона о поправках в законодательные акты в связи с принятием Концепции бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозных ориентиров на 2020−2021 годы. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, в связи с большим количеством вопросов к документу депутаты приняли решение отложить обсуждение законопроекта до следующего заседания.

Проект был разработан согласно Концепции основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и предусматривает внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан».

В первую очередь депутаты выразили недовольство тем, что Кабинет Министров внес «данный чрезвычайно сложный и важный законопроект… с большим запозданием». Кроме того, в законопроекте есть множество отсылочных норм, говорится в сообщении. Президент страны многократно заявлял, что законы должны иметь прямое действие, напоминает пресс-служба Законодательной палаты.

По мнению парламентариев, законодательное закрепление того, что налоговая проверка по изучению хронометража, т. е. выявлению реальных объемов реализации товара (работ, услуг) на практике может привести к ряду проблем. В большинстве случаев объемы производства и реализации имеют сезонный характер, а хронометражное изучение зачастую проводится в сезон активных поступлений.

«Справедливо ли по отношению к субъекту предпринимательства проводить в летний период хронометраж в субъектах предпринимательства по продаже прохладительных напитков и на их производствах или в зимний период — в фармацевтических фирмах?.. В естественных условиях, т. е. в „мертвый“ сезон у субъектов предпринимательства уменьшаются поступления», — отмечалось в выступлениях.

Классификация в проекте случаев уменьшения у налогоплательщика прибыли от реализации товара (работ, услуг) как уклонение от уплаты налога вызвало возражение депутатов. Они также подчеркивали, что причиной уменьшения прибыли может стать целый ряд объективных и субъективных факторов.

Проектом закона устанавливается порядок тематических и экспресс-изучений налогоплательщиков. По мнению депутатов, внедрение таких изучений будет только отнимать время предпринимателей и негативно скажется на эффективности их работы. «В то время, когда в нашей стране поэтапно либерализуется законодательство, создаются более широкие возможности и свободы для предпринимателя, кому выгодно „изобретение“ звучащих по-новому норм, суть которых нацелена не на что иное, как на проверку?» — интересуются в парламенте.

Предметом бурных дискуссий стала еще одна норма законопроекта — паспортизация налогоплательщиков. Согласно документу, она проводится в целях сбора достоверных данных о налогоплательщиках органами государственной налоговой службы, изучения уровня законности имеющихся данных (путем изучения в установленном законодательством порядке территории, зданий и сооружений, собственности налогоплательщика). При этом предусмотрена возможность привлечения к этому процессу работников правоохранительных органов.

Депутаты возразили: «Не должно ли это быть обычным, повседневным процессом? Зачем понадобился представитель правоохранительного органа лишь для составления списка? Будет ли справедливым, если ныне, когда мы пропагандируем построение гражданского общества, на территории органа самоуправления граждан — махалли ее активисты сами не будут составлять списки? Не послужит ли это принижению статуса и авторитета махалли как уникального института для нашей страны?»

В проекте закона вопрос оставления дохода местных бюджетов в распоряжении территорий отражен относительно неопределенно, на что также обратили внимание депутаты.

Единогласно поддержав предложение отложить обсуждение документа, депутаты рекомендовали Комитету по бюджету и экономическим реформам провести с учетом высказанных предложений и критических мнений «серьезную работу над проектом с привлечением ответственных членов правительства, специалистов соответствующих министерств и ведомств».