Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняла доработанный проект закона о поправках в некоторые законодательные акты в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год. Днем ранее сообщалось, что депутаты отправили документ на доработку в связи с большим количеством вопросов к нему.

Название законопроекта, внесенного правительством, приведено в соответствие с его содержанием — из него исключена фраза «Концепция бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозные ориентиры на 2020−2021 годы».

В проекте предлагалось отменить норму, содержащуюся в статье 22 Налогового кодекса и предусматривающую удержание налогов с дивидендов с доходов, остающихся в распоряжении собственника частного предприятия, участника семейного предприятия и фермерского хозяйства. После обсуждений принято решение сохранить действующий порядок. Норма, предусматривающая налогообложение дивидендов перечисленных субъектов, из документа изъята.

Статья 681 НК «Паспортизация налогоплательщиков» была упрощена в интересах налогоплательщиков. Периодичность паспортизации, согласно проекту, будет проводиться не ежегодно, а раз в три года. Кроме того, исключена норма о том, что акт, составленный в результате паспортизации, является основанием для начисления налогов и других обязательных платежей, а также норма, касающаяся привлечения к этому процессу правоохранительных органов. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что процесс паспортизации не предусматривает вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей.

Пересмотрены и усовершенствованы такие формы налогового контроля, как тематические экспресс-изучения, хронометражный осмотр, проведение ревизий и проверки, указаны их конкретные субъекты и обеспечено прямое действие Налогового кодекса.

Документом закреплено, что итоговая проверка, связанная с ликвидацией деятельности индивидуального предпринимателя, применяется только к плательщику единого налогового платежа — индивидуальному предпринимателю. Это должно способствовать обеспечению полноты налоговых поступлений.

В Бюджетном кодексе предлагалось предусмотреть финансирование расходов территориальных подразделений и унитарных предприятий с составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана за счет региональных бюджетов. Однако для исключения их зависимости от местных органов исполнительной власти сохранен действующий порядок финансирования из республиканского бюджета.

В ходе обсуждений пересмотрен ряд других норм исходя из интересов налогоплательщиков, говорится в сообщении.