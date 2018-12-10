В течение недели по всей территории Узбекистана ожидается сухая погода, местами возможен туман. Метеосводку Узгидромета опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

В северных районах страны в начале недели установится антициклон, а остальная часть территории республики будет находится на периферии высокого поля антициклона. Температура ночью составит 0…+5 градусов Цельсия, днем — колебание от +5…+10 градусов до +10…+15. По северу ночная температура опустится до −7…−5 градусов.

Осадки, местами сильные, прошедшие в минувшие выходные, были вызваны выходом из Туркменистана южного циклона. В то же время по Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины преобладала погода без осадков. Температура в эти дни составила ночью +3…+8 градусов, днем — +10…+15, а при дожде — +5…+10 градусов.