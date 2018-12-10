Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов в четверг провел переговоры о сотрудничестве с региональным директором Lufthansa в СНГ Рональдом Шульцем, сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете по развитию туризма.

Lufthansa предложила рассмотреть возможность организации регулярных полетов немецкой авиакомпании в Узбекистан. Сейчас Lufthansa намерена перенести свои рейсы по маршруту «Франкфурт-Баку-Ашхабад» на «Франкфурт-Баку-Ташкент». При этом на первоначальном этапе планируется совершать три рейса в неделю.





Узбекская сторона выразила готовность оказать содействие. На встрече также обсудили вопрос внедрения принципа «открытое небо» для ряда региональных аэропортов Узбекистана, в том числе в Карши и Андижане.

Стороны отметили, что немецкая авиакомпания может рассмотреть Узбекистан как транзитный авиационный хаб для рейсов из Европы в Юго-Восточную Азию.

Напомним, что ранее — с 1993 по 2001 годы — Lufthansa выполняла регулярные пассажирские рейсы в Ташкент из Франкфурта. Маршрут был закрыт в связи с падением спроса на авиаперевозки после событий 11 сентября 2001 года. Рейсы были возобновлены в 2010 году, однако вскоре вновь прекратились.