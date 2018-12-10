Министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев в ходе рабочей поездки в Беларусь ознакомился с системой организации подготовки спортивных кадров, сообщила пресс-служба министерства.

Делегация во главе с министром посетила Республиканское государственное училище олимпийского резерва, которое является базовым учреждением по обеспечению резерва национальных команд Беларуси и спортсменов высокой квалификации. Стороны договорились о внедрении белорусской системы с привлечением специалистов в школах-интернатах олимпийского резерва Узбекистана.

Министр также побывал в Белорусском государственном университете физкультуры, где ознакомился с учебной базой (легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, тренажерный, батутный, разминочный залы), организацией подготовки кадров для спортивной отрасли и межкафедральной учебно-научно-исследовательской лабораторией.

Достигнута договорённость об организации образовательной программы с созданием совместного факультета с белорусским университетом на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. С 2019—2020 учебного года подготовка кадров на факультете будет осуществляться по принципу «2+2» — два года теоретической подготовки в Узбекистане и два года — на учебно-практических (спортивных) базах в Беларуси.

Кроме этого, достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере переподготовки и повышения квалификации тренерского состава по зимним видам спорта.