8 декабря в Ташкенте состоялся велопробег, посвященный Дню Конституции Узбекистана. Он был организован столичными велолюбителями при поддержке городского хокимията.

Колонна из примерно 30 любителей велосипедного спорта, среди которых были сотрудники хокимията столицы, преодолела 12,8 км. Длина маршрута символизирует 128 статей Конституции, а также дату праздника — 12-й месяц, 8-е число.





Маршрут, охвативший сквер Амира Темура, площадь Независимости и здание Олий Мажлиса, был проложен таким образом, чтобы траектория движения велосипедистов образовала фигуру, похожую на цифру «8».

Впервые в Ташкенте велопробег был организован исключительно силами любителей, без привлечения Федерации велосипедного спорта Узбекистана. Учитывая, что мероприятие такого формата проводится в первый раз и является пробным, было принято решение ограничить число участников заезда, хотя желание участвовать в нем изъявили более 80 человек.

«Работа была проделана колоссальная. В короткие сроки удалось организовать мероприятие в достойном виде. Не хаос, а именно красивый и безопасный заезд. И в данном случае хокимият и УБДД [ГУВД Ташкента] превзошли наши даже самые смелые ожидания. Мы, организаторы, не ожидали такого внимания», — прокомментировал один из организаторов велопробега Искандер Ахмедов.





По окончании велопробега активисты групп «Велосообщество Узбекистана» в Facebook и Telegram вручили руководству Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента, а также представителям УБДД флаги с символикой сообщества.



