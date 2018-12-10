«Предпринимателя трогать нельзя — это запрещено! Предприниматель нас кормит», — заявил президент Шавкат Мирзиёев на собрании в пятницу, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана.

«В нашей Конституции закреплены гарантии свободы экономической деятельности, предпринимательства, равноправия и правовой защиты всех форм собственности. Однако высокий уровень государственного присутствия в экономике, бюрократия, наличие проблем в налоговой и таможенной сферах, банковской системе препятствуют росту внутренних инвестиций и более широкому привлечению иностранного капитала», — подчеркнул глава государства.

«Долгие годы высокие налоги создавали условия для роста доли „теневого сектора“ в экономике», — отметил президент, процитировав китайского философа Сунь Цзы: «Взимание непомерных налогов — это путь, ведущий к злоупотреблениям, обогащению врага, кризису государства».

Он напомнил, что для ускорения развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности Узбекистана была принята концепция совершенствования налоговой политики. Отменены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.

«Могли ли вы год назад представить, что теперь не будет плановых проверок? Кому-то всегда нужны были плановые проверки. Были обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд, целевые дорожный и образовательный фонды. Почему предприниматель должен их поднимать? Государство должно этим заниматься», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент признал, что это может сказаться на бюджете, но перед принятием концепции налоговой реформы была проделана большая работа с международными экспертами, Всемирным банком и другими финансовыми институтами.

«Какой стала Корея за 60 лет? Перед нами большая цель. Мы должны накормить и сделать богатыми наших людей. Если мы не перейдем к этому, то так и будем сидеть на готовом, пополняя бюджет за счет предпринимателя», — подчеркнул руководитель страны.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что со следующего года предприниматели освобождаются от уплаты налога на прибыль и единого налогового платежа при экспорте продукции, работ и услуг.

«Если мы не будем поддерживать экспорт, то мы не будем конкурентоспособными. Все стараются найти рынок. Если мы поддержим экспорт нашего современного предпринимателя, то через три-четыре-пять лет мы займем рынок. У нас есть возможности, это есть у нас в крови, у нас есть желание. Наши предки были предпринимателями», — сказал он.