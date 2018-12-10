Профессиональные боксеры Узбекистана Санжар Рахмонов и Баходир Жалолов одержали победы в поединках в США в минувшие выходные, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Призер чемпионата мира Баходир Жалолов (4−0−0, 4 КО) провел свой очередной бой в выставочном центре Industry Hills Expo Center Калифорнии. В первом же раунде 24-летний Баходир Жалолов нокаутировал 25-летнего американского противника Валентина Маркеса (5−5−0, 2 КО). Нокаут Жалолова стал первым в карьере американца (видео).





В Лас-Вегасе 29-летний Санжар Рахмонов (11−1−1, 5 КО) одержал победу над 27-летним американцем Джонатаном Стилом (8 -2 -1, 6 КО). По итогам восьми раундов узбекистанец вышел победителем единогласным решением судей — 77/75, 77/75, 78/74 (видео).