Народный банк Узбекистана предложил изменить механизм определения размера процентов, начисляемых на пенсионные счета. Сейчас банк начисляет проценты по ставкам, превышающим темпы инфляции. Предлагается высчитывать эту сумму исходя из доходов, полученных от размещения средств накопительной пенсионной системы.

С таким предложением на заседании комитетов Сената Олий Мажлиса выступил председатель правления Народного банка Абдурасул Абдуллаев.

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По его словам, в 2017 году доходы, полученные от размещения средств накопительной пенсионной системы, в среднем составили 7,6%, в то время как инфляция была зафиксирована на уровне 14,4%. В связи с этим возник дефицит средств при покрытии процентов в размере 173 млрд сумов.

«По закону мы должны производить выплаты не ниже уровня инфляции. Это практически невозможно. Мы разместили их на 20 лет, тысячи людей будут с нами судиться. Это негативно влияет на рейтинг и другие показатели банка», — сказал он.

Основываясь на опыте Эстонии и Чехии, он предложил, чтобы размер процентов определялся не исходя из уровня инфляции, а от доходов, полученных от размещения средств накопительной пенсионной системы (инвестирование в финансовые инструменты, выдача кредитов и т. д. ).

«Сейчас разница между доходом и инфляцией падает на плечи банка. За три-четыре года банку придется заплатить дополнительно более 500 млрд сумов, а это может привести к банкротству или снижению авторитета банка перед международными финансовыми институтами», — заявил Абдурасул Абдуллаев.

В интервью «Газете.uz» первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов подтвердил, что такая проблема есть, но она решаема.

«По законодательству Народный банк управляет средствами накопительной пенсионной системы. Банк должен ежегодно с этих ресурсов платить проценты не ниже уровня инфляции. Когда в последние годы инфляция выросла, естественно, владелец средств — государство по закону требует от банка, чтобы отдача от ресурсов была выше инфляции. Эти средства не должны терять ценность. Для „Халк банка“ управлять активом с высокой инфляцией трудно. Здесь, наверное, больше вопрос реформирования в целом пенсионной системы, а с другой стороны это вопрос снижения инфляции. Если мы с правительством сможем снизить инфляцию, а Народный банк улучшит возможности генерировать прибыль более эффективно и получать отдачу, то этот вопрос в принципе решаем», — заявил он.

Первый замглавы ЦБ подчеркнул, что разовый случай, когда банк не смог заработать больше уровня инфляции, не означает, что он обанкротится: «Таких катастрофических проблем не будет».

Председатель правления Народного банка также указал на проблему пенсионных книжек. С 1 апреля юридические и физические лица для постановки на учет гражданина в накопительной пенсионной системе обращаются исключительно в центры государственных услуг или через Единый портал интерактивных госуслуг.

Однако выдача накопительной пенсионной книжки по-прежнему осуществляется Народным банком. Это приводит к операционным расходам и лишней трате времени работодателей. Если учесть, что граждане могут получить информацию о своих накопления через SMS-сообщения, то необходимости в пенсионной книжке нет, считает он.

Абдурасул Абдуллаев предложил внести изменения в 4-й пункт статьи 7 закона о накопительном пенсионном обеспечении граждан, то есть заменить слова «выдачу накопительной пенсионной книжки» на «выдачу свидетельства о постановке на учет в накопительной пенсионной системе».

«Получается, что граждане проходят регистрацию в центре государственных услуг, а потом снова приходят в Народный банк. Это лишняя волокита для людей. Думаю, если выдавать свидетельство там же — в центре государственных услуг, этого будет достаточно. Для банка это лишние траты», — отметил он.

Глава Народного банка также указал на случаи, когда один идентификационный номер паспорта (старого образца) выдавался двум-трем гражданам. «В результате в единой электронной информационной базе Народного банка установлено 331,4 тысячи расчетных листов с одним и тем же идентификационным номером. Это создает ряд неудобств при начислении средств на пенсионные счета граждан. Речь идет не о биометрических паспортах, а о старых. В них были указаны много одинаковых идентификационных номеров. Получалось, что чьи-то деньги попадали на счет другого», — объяснил он.





Абдурасул Абдуллаев порекомендовал, чтобы присвоение номеров индивидуальным накопительным пенсионным счетам осуществлялось в электронном виде на основании информационной базы МВД, содержащей паспортные данные граждан.

Кроме того, председатель Народного банка посетовал, что работодатели не всегда вовремя вносят в реестр работников, участвующих в накопительной пенсионной системе. По его словам, рычаг влияния находится у налоговых органов, которые должны оказывать содействие банку в сборе сведений. Он предложил, чтобы работодатели сдавали реестр вместе с отчетом о подоходном налоге в налоговые органы.

Он также затронул вопрос выдачи свидетельства о праве на получение накопительных пенсионных выплат, которое выдается в течение пяти рабочих дней внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов. Глава Народного банка предложил внести в закон пункт о выдаче свидетельства на основе электронного запроса Народным банком.

«Людям не придется ждать пять дней и идти в Пенсионный фонд. Мы за восемь секунд можем запросить и подтвердить информацию», — отметил Абдурасул Абдуллаев.