«Колёса» — это IT-компания, основанная в Казахстане. В ее структуру входят сайты Kolesa.kz, Krisha.kz и Market.kz. Данные площадки представляют собой сервисы по размещению и публикации частных объявлений о продаже и покупке автомобилей, недвижимости и других товаров в Казахстане. На сайте размещено уже более шести тысяч объявлений о купле-продаже.





О преимуществах нового проекта и перспективах работы на рынке Узбекистана рассказал директор ТОО «Колёса» Николай Бабешкин: «Пожалуй, главной положительной стороной онлайн-платформы Avtoelon.uz можно назвать оперативность ее работы. Все объявления проходят премодерацию и появляются на сайте в течение пяти-семи минут. Созданы условия для удобного общения между продавцом и покупателем. Большое количество фильтров дают пользователям возможность быстро выбрать подходящую модель автомобиля или нужную запчасть».

Avtoelon.uz — это виртуальная площадка для купли-продажи автомобилей и запчастей. Также на сайте имеется раздел с объявлениями об услугах ремонта не только в Ташкенте, но и в таких городах, как Гулистан, Навои, Чирчик.





В ходе презентации присутствовали представители бизнес-сообщества Узбекистана, IT-специалисты и эксперты в различных отраслях, которые выражали неподдельный интерес к новому продукту. Было отмечено, что Узбекистану необходимы новые иностранные игроки на рынке.

Спикерам было задано множество вопросов, один из них касался монетизации проекта. В Казахстане сайт Kolesa.kz получает деньги за счет рекламы и платных опций на сайте. В Узбекистане на начальном этапе это не предусмотрено.





В интернет-пространстве Узбекистана представлены различные торговые площадки и сервисы объявлений. Но Avtoelon — продукт для авторынка Узбекистана: сайт и мобильное приложение. Ресурс создан профессионалами с 20-летним опытом разработки сервисов подачи и размещения объявлений.

Содержание Avtoelon — это объявления частных лиц и компаний, блок информации для покупателей и продавцов машин, мото- и спецтехники, запчастей, аксессуаров, а также для поиска автомобильных услуг. Сайт и мобильные приложения работают с одной базой и идентичным функционалом.





О ближайших планах проекта в ходе презентации рассказали директор ТОО «Колёса» Николай Бабешкин и региональный директор Avtoelon.uz Асан Абдраимов: «Если Avtoelon будет иметь успех на рынке Узбекистана, то мы подумаем над расширением наших услуг. Кроме этого, Avtoelon будет постоянно совершенствоваться. Если удастся найти партнера, то возможно будет запущена услуга по покупке автомобиля в кредит».

На правах рекламы.