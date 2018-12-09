Это было очевидно с самого начала, но потребовались годы, чтобы разделительные заборы на улицах Ташкента официально признали опасными.

Как сообщил на брифинге 6 декабря заместитель начальник УБДД ГУВД подполковник Азиз Садиров, по решению и. о. хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева все металлические разделители посередине улиц демонтируются.

К настоящему времени заборы остались всего на трех-четырех улицах, скоро они также будут демонтированы, сообщил замглавы УБДД.





Вторая жизнь: демонтированные секции разделителя используются в качестве заборов детсадов.

По словам старшего инспектора дорожного надзора УБДД Александра Филиппова, демонтаж заборов уже способствовал снижению аварий.

«Убрав эти ограждения, мы снизили количество ДТП, связанных с пешеходами. Улучшилась видимость, стало легче разворачиваться на перекрестках», — сказал он.

«Металлические ограждения, установленные на 30 улицах, привели к тому, что они мешали не только водителям, но и пешеходам. Они не обеспечивали безопасность дорожного движения. При переходе проезжей части даже на светофоре видимости не было», — отметил старший инспектор.

Сколько было аварий и жертв из-за заборов, точно неизвестно. В мае представитель управления благоустройства столицы сообщал, что ежедневно приходилось восстанавливать по четыре-пять секций. «Каждый божий день машины сбивают секции заборов… В год происходит около 1500 таких случаев», — говорилось на совещании в хокимияте, посвященном заборам.

«Газета.uz» посвятила серию материалов опасности разделительных заборов с призывом демонтировать их. Их демонтаж начался весной 2017 года. Однако утерянные буферные зоны с зелеными насаждениями вернуть будет сложнее.

(Стоит отметить, что не везде демонтаж заборов производится как надо — на ул. Самарканд Дарвоза, например, прямо перед пешеходным переходом оставлена одна секция, из-за которой не видно людей.)

Многие километры заборов все еще остаются на улицах других городов Узбекистана, последовавших примеру Ташкента.