Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 декабря подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Указом в связи с 26-летием принятия Конституции Узбекистана и пунктом 23 статьи 93 Конституции помилованы 136 граждан.

Из них 30 лиц полностью освобождаются от наказания, 26 — условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, назначенные в отношении 42 лиц наказания заменяется более мягкими, сроки наказания 38 лиц сокращаются.

Среди помилованных 6 лиц в возрасте старше 60 лет, 2 иностранных гражданина, 3 женщины и 61 лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.

Впервые институтом помилования воспользовался президент Шавкат Мирзиёев. В 2017 году им было помиловано 2700 осужденных, в этом году в преддверии праздников Рамазан хайит и Дня независимости он помиловал 226 и 261 лиц, соответственно. Теперь их количество достигло 3323.

Президент в пятницу на мероприятии, посвященном Дню Конституции Узбекистана, сообщил, что нужно пересмотреть права граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В частности, Шавкат Мирзиёев считает, что заключенные также должны иметь право голоса, а также в целях дальнейшей адаптации в обществе необходимо внедрить дистанционное обучение в местах лишения свободы.

«Это тоже большая проблема. Это тоже человек, он имеет такие же конституционные права. Давайте, изучим опыт зарубежных стран, где эта практика внедрена правильно, и попробуем реализовать ее у нас», — сказал глава государства.