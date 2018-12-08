Каждый день узбекистанцы просыпаются в мирной стране с ясным небом. Они собираются на работу, учебу, по личным делам, и безо всякой тревоги шагают по чистым и спокойным улицам.

Закаты в Узбекистане особенно красивы: солнце озаряет верхушки высоких зданий, вершины гор, окрашивает в волшебный оранжевый цвет луга и долины.

Люди пользуются общественным транспортом, который отвозит их куда нужно. Они получают образование, лечение и живут в безопасности с твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Узбекистан меньше чем за три десятилетия достиг невиданных успехов, превратился в экономически развитую страну, которая уверенно выступает на мировой политической арене. Все достижения республики, совершенные за годы независимости, ярко свидетельствует о жизнеутверждающей силе Конституции, а также глубокой продуманности закрепленных в ней законов.





Узбекистанцы неустанно трудятся и вносят свой вклад в развитие страны под надежной защитой главного закона. Сплоченность, дружелюбие, любовь к ближнему делают их не просто обществом: так формируется единый и могущественный народ. Граждане вносят свою лепту в движение государства, и на пути развития общества труд каждого бесценен.

Благодаря тому, что люди учат, лечат, содержат в чистоте целые города, защищают целостность границ и честь Узбекистана на спортивной арене, продвигают науку, изобретают, строят, социум развивается и живет в мире и согласии.

Компания Artel выражает свою сердечную благодарность каждому узбекистанцу за ежедневный труд во благо своей страны и любовь к Родине.

«Пусть становится все больше таких самоотверженных людей в Узбекистане. Желаю, чтобы результаты вашего благородного труда приносили добро и счастье прежде всего вам и вашим семьям, всей нашей стране в целом, — отметил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Artel искренне поздравляет всех жителей Узбекистана с Днем Конституции, благодарит и выражает свою признательность каждому, кто вносит свой вклад в общее будущее.

Компания желает крепкого здоровья и творческого вдохновения, благосостояния и уюта в семьях, мудрости и дальновидности, высоких достижений, успехов в труде и новых свершений ради процветания республики.

На правах рекламы.