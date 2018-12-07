Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря принял участие в неформальном заседании совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге и встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.





На встрече обсуждались развитие торгово-экономического сотрудничества, наращивание взаимной торговли, эффективное использование транспортно-коммуникационного потенциала, а также укрепление безопасности.

Узбекистан в следующем году будет сопредседателем в Содружестве, а в 2020 году примет саммит глав государств СНГ. В рамках СНГ Узбекистан выступает за формирование взаимных рынков, упрощение таможенных процедур, эффективное использование международных и региональных транспортных коридоров, говорится в сообщении.

Президент Узбекистана также провел двусторонние беседы с главами ряда государств, в ходе которых обсуждены итоги партнерства в 2018 году и перспективы сотрудничества.