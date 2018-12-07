Телевизоры премиум-класса Samsung QLED TV вполне заслуженно считаются одними из лидеров мирового рынка. Инновационная технология QLED, основанная на квантовых точках, предлагает оптимальное качество изображения, обеспечивая 100-процентный цветовой охват и передавая реалистичные цвета при любом уровне яркости независимо от освещения.

Открыть для себя великолепное разнообразие умных решений можно благодаря взаимодействию телевизоров Samsung и смартфонов Galaxy. С 1 декабря 2018 до 31 января 2019 года покупатель телевизора Samsung получает в подарок смартфон Samsung Galaxy S9 или Galaxy A7.





Условия участия в акции: нужно купить телевизор Samsung из списка моделей, участвующих в акции, зарегистрировать покупку в магазине A-34 (технорынок «Флешка») и получить гарантированный подарок — смартфон Galaxy S9 или Galaxy A7 в зависимости от приобретенной модели телевизора.





Покупки с Samsung стали не только приятными, но и выгодными.

Количество подарков ограничено.

Акция действует в магазинах MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart и Elmakon, а также в торговом комплексе «Тошкент савдо маркази» (бывший рынок «Абу-Сахий») и на технорынке «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»).

Дополнительную информацию можно получить на официальных страницах Samsung в социальных сетях:

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/samsungchanneluzbekistan

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