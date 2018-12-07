Президент Шавкат Мирзиёев, выступая 7 декабря на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана, заявил, что в стране будут решительно продолжены начатые реформы.

«Если мы хотим построить в нашей стране действительно прочную экономику, жить так же богато и благополучно, как и народы развитых государств мира, мы, насколько бы трудно и сложно это ни было, обязаны внедрять механизмы настоящей рыночной экономики, и делать это не формально, кое-как, а глубоко продуманно. Это единственно верный путь. Иной альтернативы нет. Мы решительно продолжим начатые реформы, и они обязательно дадут положительный результат», — сказал глава государства.

«Чтобы жить хорошо, необходимо прежде всего хорошо трудиться, не только пользоваться правами и свободами, но и глубоко чувствовать ответственность», — отметил также президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в центре реформ будут и дальше находиться поддержка стремления молодежи к приобретению знаний, предпринимательских инициатив и сотрудничество с зарубежными странами.

«Образованное и просвещенное поколение — основа нашего великого будущего, предприимчивый народ — основа благополучной жизни, сотрудничество в духе дружбы — основа процветания», — сказал руководитель страны.