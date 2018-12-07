LG Electronics проводит широкомасштабную рекламную кампанию, подчеркивающую достоинства телевизоров компании. Видео демонстрирует тонкий дизайн телевизора LG, который гармонично дополняет любое пространство. Устройство отлично впишется в интерьер дома и станет его неотъемлемой частью.

В видеоролике показано качество изображения телевизоров LG с невероятно живыми картинками, четким отображением черного цвета и безграничной контрастностью в расширенной цветовой палитре.





Технология Nano Cell — это невероятная и точная цветопередача. Благодаря наночастицам качество передачи цвета доводится до максимума. Также технология раскрывает широкую палитру цвета, помогая насладиться каждым оттенком и мельчайшими деталями.

В сочетании с Dolby Vision и непревзойденным качеством звука на базе Dolby Atmos телевизоры LG создают эффект полного погружения в картинку на экране.





Особенностью LG OLED-телевизоров является качество изображения: зрители чувствуют себя как в собственном кинотеатре. Потрясающий уровень контрастности позволяет достичь более глубокой цветопередачи, повышает детализацию и улучшает отображение текстур при просмотре видео.

Благодаря технологии LG Cinema HDR с поддержкой большинства форматов HDR, можно ознакомиться с настоящим режиссерским видением в кинематографическом качестве у себя дома.

Купить телевизоры LG 55SK8100PLA, 65SK8100PLA и OLED55B8PLA, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.









По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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