Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана планирует организовать трудоустройство 200,4 тысячи граждан страны за рубежом в 2019 году, следует из проекта постановления президента, опубликованного для обсуждения.

Всего в следующем году в рамках Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения намечено трудоустроить 952,1 тысячи человек, в том числе создать 413 тысяч новых рабочих мест и обеспечить занятость 338,7 тысячи человек.





Проектом постановления предусматривается вывод из неформального сектора занятости 273,4 тысячи работников. К 2021 году долю формального сектора занятости планируется повысить с нынешних 59,8% до 65%.

Ранее Минтруда сообщало о планах снизить в течение трех лет уровня безработицы с 9,3% экономически активного населения (1,35 миллиона человек на 1 июля 2018 года) до 6,5% (около 1 миллиона) в 2021 году. В числе основных предполагаемых мер — ежегодный госзаказ на создание постоянных 400 тысяч рабочих мест, повышение экспорта рабочей силы, особенно в страны Европы, Турцию, Южную Корею и Японию до 100−150 тысяч человек, а также легализация (введения патента) на виды деятельности, находящиеся «в тени» (такие как частный извоз, поденная работа и другие).

По официальным данным, число узбекистанцев, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, составляет 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). Ожидается, что к 2021 году сумма денежных переводов, отправляемых в Узбекистан трудовыми мигрантами, увеличится с 5 млрд до 7,2 млрд долларов в год.