Сообщения о взрыве на нефтяном месторождении «Мингбулак» в Наманганской области не соответствуют действительности, заявила компания «Узбекнефтегаз».

"6 декабря ряд СМИ распространил информацию о взрыве, якобы о прогремевшем на месторождении «Мингбулак». Официально заявляем, что это сообщение не соответствует действительности и является ложным", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месторождении «Мингбулак» в штатном режиме узбекскими и китайскими специалистами ведутся геологоразведочные работы на скважине М-15, отмечает компания.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям «Газете.uz» сообщили, что получали от жителей области сообщения о громком звуке, похожем на грохот взрыва, но пока не удалось установить время и место происшествия.

«Мы проверили все районные и областные больницы, пострадавших не поступало. Мы также проверили все заправки, там тоже не было взрывов. Переговорили с геологами, они также сказали, что никаких геологоразведочных работ не проводилось», — отметили в МЧС Узбекистана.