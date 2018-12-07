На Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) 5 декабря размещен очередной выпуск облигаций Международной финансовой корпорации (МФК), номинированных в узбекских сумах, Samarkand Bonds.

Как сообщил Центральный банк Узбекистана, общий объем выпуска составил 123 млрд сумов, срок погашения — один год, ставка купона — 9,45% годовых. Вырученные средства будут предоставлены «Ипак йули банку» в качестве кредита для поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства.

Предыдущие три выпуска Samarkand Bonds, размещенные в этом году на Лондонской бирже на общую сумму 240 млрд сумов (срок погашения — два года, ставка купона — 9,45%-9,5%), были направлены «Хамкорбанку» для финансирования проектов малого бизнеса.