На протяжении 10 лет Bliss радует жителей Узбекистана качеством и яркими вкусами своих соков. Компания Agromir выражает благодарность за доверие и приглашает принять участие в грандиозной акции «Спасибо за ваш выбор». Участники получат возможность выиграть 10 млн сумов и другие ценные призы.

Для этого нужно:

купить один литр сока Bliss в промоупаковке;

заглянуть под крышку и найти восьмизначный код;

отправить его посредством SMS на номер 7889.





Каждый понедельник в 14:00 разыгрываются призы:

10 млн сумов;

смартфон Mi MAX 2 4/64 Black (Euro);

телевизор Samsung 40 M 5070 JEDI;

планшет Tab Samsung Galaxy A82/16G;

холодильник Samsung RT25WW;

пополнение баланса на 10 тысяч сумов.

Для получения приза необходимо предъявить крышку с кодом.

Акция «Спасибо за ваш выбор» стартовала 15 октября и продлится до 28 декабря.

Подробную информацию можно получить на сайте blisspromo.uz или по телефону (+998) 78−147−78−89.

На правах рекламы.