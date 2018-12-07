На протяжении 10 лет Bliss радует жителей Узбекистана качеством и яркими вкусами своих соков. Компания Agromir выражает благодарность за доверие и приглашает принять участие в грандиозной акции «Спасибо за ваш выбор». Участники получат возможность выиграть 10 млн сумов и другие ценные призы.
Для этого нужно:
- купить один литр сока Bliss в промоупаковке;
- заглянуть под крышку и найти восьмизначный код;
- отправить его посредством SMS на номер 7889.
Каждый понедельник в 14:00 разыгрываются призы:
- 10 млн сумов;
- смартфон Mi MAX 2 4/64 Black (Euro);
- телевизор Samsung 40 M 5070 JEDI;
- планшет Tab Samsung Galaxy A82/16G;
- холодильник Samsung RT25WW;
- пополнение баланса на 10 тысяч сумов.
Для получения приза необходимо предъявить крышку с кодом.
Акция «Спасибо за ваш выбор» стартовала 15 октября и продлится до 28 декабря.
Подробную информацию можно получить на сайте blisspromo.uz или по телефону (+998) 78−147−78−89.
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