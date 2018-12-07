Банки до марта нынешнего года требовали дополнительные платежи при выдаче кредитов, что приводило к увеличению реальной стоимости заимствований. Об этом на семинаре «Финансовая доступность и грамотность как основы устойчивого экономического развития» заявил начальник службы по защите прав потребителей банковских услуг Центрального банка Узбекистана Баходир Мирзаев.

По его словам, до сегодняшнего дня практически не уделялось внимания взаимоотношениям потребителей с кредитными организациями. В 2017 году количество обращений, связанных с деятельностью кредитных организаций, в основном банков, составило больше 60 тысяч.

«Их анализ показал, что наблюдается ряд проблем и недостатков в части соблюдения законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности, особенно в регионах, а также дальнейшего повышения культуры обслуживания и доверия к банковской системе», — отметил он.

Баходир Мирзаев указал на бюрократию в рассмотрении кредитных заявок, которая ограничивала возможность оперативного получения кредитов, низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг и отсутствие современных подходов в выстраивании партнерских отношений с клиентами.

Кроме того, взимание дополнительных выплат при выдаче кредитов, комиссии за рассмотрение выдачи кредитов, за ведение ссудного счета и досрочное погашение приводили к увеличению реальной стоимости заимствований. Причем об этих выплатах потребителей узнавал только в момент получения кредита, рассказал представитель Центробанка.

«Также можно было наблюдать включение в договоры условий, предусматривающих одностороннее право изменять тарифы на услуги, проценты по выделенным кредитам, по привлеченным депозитам, а также предоставление одной услуги с принудительным навязыванием дополнительной, нарушали права потребителей банковских услуг», — сказал он.

Глава службы по защите прав потребителей банковских услуг сообщил, что банки снижали процентные ставки, но в то же время придумывали дополнительные взносы, которые «как бы незаметны для потребителя». «Но при это если их суммировать, то получается та же первоначальная ставка, которую они хотели установить. Это финансовые хитрости. Поэтому мы должны показать эти хитрости, чтобы потребитель мог требовать реальную стоимость кредитных денег», — объяснил он.

Постановлением президента Узбекистана от 23 марта кредитным организациям запрещено начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пеню), применять иные меры ответственности по договорам микрозайма, а также кредитным договорам, заключенным ломбардами, в сумме более половины размера заимствования в год. Кроме того, им запрещено взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.

Служба по защите прав потребителей банковских услуг принимает обращения о нарушениях прав потребителей банковских услуг по телефону доверия: (+99871) 200−00−44, или по адресу: Ташкент, ул. Ислама Каримова, 6.