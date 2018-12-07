8 декабря в 10:00 в Ташкенте откроется новый филиал сети мультибрендовых автокомплексов Avtoritet.





В «Avtoritet Сайрам» будет представлен большой ассортимент сезонных товаров, комплектующих и автозапчастей по оптимальным ценам.





Компания продолжает расти и развиваться. Каждый филиал сети — шаг к тому, чтобы сделать диапазон услуг для автомобилистов более доступным и удобным для жителей Ташкента.





Avtoritet — все, что нужно владельцу автомобиля — от автосервиса до автомагазина.





Подробная информация доступна на официальных страницах компании в соцсетях.

Телефон: (+998) 71−203−09−90.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Юнус-ота, 13.

Ориентир: рынок Сайрам.

Facebook: fb.com/Avtoritet.uzbekistan

Instagram: @avtoritet.uzbekistan

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