8 декабря в 10:00 в Ташкенте откроется новый филиал сети мультибрендовых автокомплексов Avtoritet.
В «Avtoritet Сайрам» будет представлен большой ассортимент сезонных товаров, комплектующих и автозапчастей по оптимальным ценам.
Компания продолжает расти и развиваться. Каждый филиал сети — шаг к тому, чтобы сделать диапазон услуг для автомобилистов более доступным и удобным для жителей Ташкента.
Avtoritet — все, что нужно владельцу автомобиля — от автосервиса до автомагазина.
Подробная информация доступна на официальных страницах компании в соцсетях.
Телефон: (+998) 71−203−09−90.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Юнус-ота, 13.
Ориентир: рынок Сайрам.
Facebook: fb.com/Avtoritet.uzbekistan
Instagram: @avtoritet.uzbekistan
Telegram: t.me/avtoritetservice
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