«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 8 и 9 декабря.
Кинопремьеры 8 и 9 декабря
В столице премьеры двух фильмов начнутся с 8 декабря — детективный боевик «Апгрейд» и приключенческое фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства».
Продолжаются показы фильмов «Робин Гуд: Начало», «Ральф против интернета», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Лягушонок Риббит», «Похитители носков», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Maqsad, Ruh 5−13 (4-qism), Hayot, Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim, Vasiyat.
Танцевальная сказка «Лебединое озеро» 9 декабря
Zlotnikov Dance Centre приглашает на танцевальное шоу «Лебединое озеро» во Дворце искусств «Туркистон». Посетителей ждет классическое произведение в стиле стрит-дэнс.
Концерт группы Dizayn 8 и 9 декабря
Во Дворце «Дружба народов» пройдут концерты столичной группы Dizayn. Посетителей ждет специальная программа.
Спектакль «Изумрудная сказка» 8 декабря
В Театре марионеток Silk Route Marionettes будет представлен детский спектакль «Изумрудная сказка».
Детская программа 9 декабря
Детскую программу подготовил ресторан «Московская пицца». Участников ждут конкурсы, аквагрим и мастер-класс по приготовлению пиццы в костюмах поварят.
Акция в батутном центре «Галактика» 8 и 9 декабря
Батутный центр «Галактика» приглашает на акцию — цена билета на три часа по цене одного.
Вечеринка 8 декабря
БарDuck приглашает желающих на вечеринку. Гостей ждет инди-рок от популярной группы «Крылья Оригами».
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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