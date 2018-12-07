«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 8 и 9 декабря.

Кинопремьеры 8 и 9 декабря

В столице премьеры двух фильмов начнутся с 8 декабря — детективный боевик «Апгрейд» и приключенческое фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства».

Продолжаются показы фильмов «Робин Гуд: Начало», «Ральф против интернета», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Лягушонок Риббит», «Похитители носков», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Maqsad, Ruh 5−13 (4-qism), Hayot, Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim, Vasiyat.

Танцевальная сказка «Лебединое озеро» 9 декабря

Zlotnikov Dance Centre приглашает на танцевальное шоу «Лебединое озеро» во Дворце искусств «Туркистон». Посетителей ждет классическое произведение в стиле стрит-дэнс.

Концерт группы Dizayn 8 и 9 декабря

Во Дворце «Дружба народов» пройдут концерты столичной группы Dizayn. Посетителей ждет специальная программа.

Спектакль «Изумрудная сказка» 8 декабря

В Театре марионеток Silk Route Marionettes будет представлен детский спектакль «Изумрудная сказка».

Детская программа 9 декабря

Детскую программу подготовил ресторан «Московская пицца». Участников ждут конкурсы, аквагрим и мастер-класс по приготовлению пиццы в костюмах поварят.

Акция в батутном центре «Галактика» 8 и 9 декабря

Батутный центр «Галактика» приглашает на акцию — цена билета на три часа по цене одного.

Вечеринка 8 декабря

БарDuck приглашает желающих на вечеринку. Гостей ждет инди-рок от популярной группы «Крылья Оригами».

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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