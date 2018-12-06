«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Готовое тесто Yufka





Новинка от местного бренда Lazzat Dunyosi представлена в двух видах: тесто фило для выпечки и тесто для мантов и ханум. Yufka — это отличный вариант для тех, у кого нет времени на замешивание теста. Все, что нужно, — это разморозить готовое тесто, его даже не потребуется раскатывать.

Киноа





Любители правильного питания по достоинству оценят новый продукт от бренда RA — светлую крупу киноа. Она подходит для приготовления салатов, основных блюд и гарниров. Киноа — сытный и питательный продукт, легкий в приготовлении. При этом у нее низкие калорийность и гликемический индекс. А еще киноа не содержит глютен и подходит для питания больным целиакией.

Сыр маасдам





У литовского бренда «Сваля» появилась еще одна новинка — сыр маасдам. На прилавках можно найти два вида: в нарезке и целым куском в 300 грамм. Это сыр со специфическим сладковато-ореховым вкусом, на любителя. Сыр маасдам — довольно мягкий, он отлично подходит для бутербродов и хорошо сочетается с кофе.

Мед с лимоном





Местный бренд Shifobaxsh представил новинку: мед с лимоном. Продукт выглядит аппетитно и привлекательно, у меда приятный золотистый цвет, в нем видны кусочки лимонов. На вкус мед не приторный, с цитрусовой кислинкой и ароматом. Кусочки лимонов превратились в цукаты, они довольно жесткие, с легкой горчинкой и приятным послевкусием.

Йогурт Jobbi





Йогурт Jobbi — это еще один продукт местного производства. Он представлен в широком ассортименте вкусов: от привычного, например, малинового до клюквенного. В линейке также есть йогурт со злаками, который может выступить в роли полезного перекуса. У йогурта однородная консистенция с кусочками фруктов и ненавязчивый аромат.

Pepsi Wild Cherry





Новинка на местном рынке — Pepsi со вкусом вишни. У напитка обновленная яркая упаковка и необычный вишневый аромат, который оттеняет классический вкус Pepsi. Те, кто следит за фигурой, будут рады узнать, что в этом виде Pepsi отсутствует сахар, а калорийность на 100 миллилитров составляет всего 0,7 кКал.

Молотые семена льна





Семена льна используют в рационе правильного питания. Молотые семена часто кладут в выпечку, в них множество витаминов и минералов, которые необходимы организму. Многие употребляют семена льна для похудения. Чтобы смягчить непривычный вкус, семена рекомендуют смешивать с киселем или йогуртом. Новинка местного производства отличается однородным помолом и стильной упаковкой, которая бросается в глаза.

Джем из шиповника





Полезную новинку представил местный производитель Rainbow Foods. Это джем из шиповника, который можно приобрести в двух видах: с сахаром и без. Он приготовлен по специальной технологии, которая позволяет сохранить большинство витаминов. Концентрированный, насыщенный джем из шиповника можно добавлять в выпечку, чай, подавать к завтраку в качестве топпинга.

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