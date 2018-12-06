Первая специализированная академия баскетбола C.A. Wolves создана для гармоничного развития ребенка. Здесь обучают юных спортсменов по эксклюзивной программе ведущих европейских спортивных школ. Каждую тренировку академия заботится о своих спортсменах и выдает им чистые полотенца, минеральную воду, а также бананы или батончики для восполнения сил после физической нагрузки.
Созданные условия вместе с качественным тренировочным процессом направлены на формирование здорового образа жизни и реализации потенциала каждого юного спортсмена.
В этом месяце академия получила международный статус, заручившись поддержкой сертифицированного агента FIBA. Теперь каждый спортсмен C.A. Wolves имеет возможность выйти на международную арену и заявить о себе.
Стоимость обучения: 230 тысяч сумов в месяц.
Записать будущего чемпиона на бесплатное пробное занятие можно по номерам: (+998) 99−333−33−89, (+998) 99−333−33−20.
Адрес: Мирабадский р-н, колледж имени П.Ф. Боровского.
Ориентир: отель «Миран».
В ближайшие дни академия запустит еще три филиала в Ташкенте с удобной локацией.
Филиал 1: Юнусабадский р-н, ГОСШ №9.
Ориентир: Ц-6, ресторан «На небе».
Филиал 2: Чиланзарский р-н, школа №184.
Ориентир: Чиланзар-9.
Филиал 3: Мирзо-Улугбекский р-н, спорткомплекс при ГНИ.
Ориентир: памятник Мирзо Улугбека.
Сайт: wolves.uz
Facebook: fb.com/cawolves
Instagram: @c.a.wolves
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