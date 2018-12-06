Купить машину, провести свадьбу, заплатить за контракт сына или дочери, сделать дома ремонт — какие еще планы есть на следующий год? Компания UMS дарит возможность абонентам стать обладателем миллионов, которые помогут изменить жизнь в положительную сторону. Ведь выиграв крупный денежный приз, можно распорядиться им по своему желанию.

С 5 декабря 2018 года по 5 февраля 2019 года включительно мобильный оператор UMS проводит для новых и всех действующих абонентов акцию «Миллиард от UMS». В ее рамках разыгрывается 23 денежных приза от 10 млн сумов до 300 млн сумов, а также право подключить 100 красивых номеров категории Silver бесплатно.





Условия участия в акции очень просты. Новым абонентам, прежде всего, в период проведения акции необходимо подключиться на один из тарифных планов для физических лиц с минимальной абонентской платой 33 тысячи сумов в месяц. Сразу по факту подключения новый абонент получает первый шанс на выигрыш. Чтобы увеличивать шансы, нужно активировать пакет «2019 МБ» или «2019 минут» стоимостью 40 тысяч сумов. Каждый активированный пакет равен одному шансу.

Действующие абоненты компании UMS тоже могут стать участниками акции вне зависимости от используемого тарифного плана (исключение составляют лишь пользователи туристических тарифных планов «UzPass 2000» и «UzPass 5000»). Для этого им необходимо купить пакет «2019 МБ» или «2019 минут» и тем самым накапливать шансы на выигрыш призов.

По итогам акции каждому шансу, накопленному абонентом, будет присвоен свой уникальный ID-код. 12 февраля 2019 года в одном из крупнейших торговых центров Ташкента на глазах у тысяч посетителей состоится официальная церемония определения обладателей миллионов от UMS.

Участники акции также cмогут выиграть право подключения 100 красивых номеров категории Silver со 100% скидкой. Они будут разыграны отдельно в два этапа: 50 номеров — 9 января и 50 номеров — 8 февраля в онлайн эфире официальной страницы компании UMS в Facebook.

«В преддверии новогодних праздников мобильный оператор UMS традиционно проводит розыгрыши и акции с беспрецедентным призовым фондом, который ежегодно увеличивается. „Миллиард от UMS“ является очередным масштабным проектом, благодаря которому абоненты могут осуществить свои давние мечты. В рамках акции разыгрывается возможность подключить 100 красивых номеров категории Silver бесплатно, 10 призов по 10 млн сумов, 5 призов по 20 млн сумов, 4 приза по 50 млн сумов, 3 приза по 100 млн сумов и суперприз в 300 млн сумов. Шанс войти в этот список счастливчиков есть у каждого участника акции. От имени компании UMS желаю всем им удачи и исполнения желаний!» — прокомментировала запуск акции коммерческий директор ООО «UMS» Лола Филатова.

UMS предлагает всем воспользоваться этим необычным предложением, наслаждаться VIP-разговорами и верить в свою удачу, которая обязательно улыбнется. А компания в качестве мобильного оператора, каким он должен быть, сделает все возможное, чтобы радовать абонентов новыми сюрпризами.

На правах рекламы.