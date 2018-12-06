Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти вручил Федерации тенниса Узбекистана специальную награду «За выдающийся прогресс в развитии мирового тенниса». Церемония награждения прошла 1 декабря в Маниле (Филиппины) в рамках ежегодного конгресса Азиатской федерации тенниса.





Президент Федерации тенниса Узбекистана Рустам Иноятов получил отдельную именную награду «За неоценимый вклад в развитие тенниса в Узбекистане и многолетнюю преданность теннису». Он руководит спортивной организацией с 1999 года.

Рустам Иноятов, руководивший Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана в течение 23 лет, покинул сой пост 31 января. В настоящее время он является советником президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности и членом Сената Олий Мажлиса.