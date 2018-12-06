27 ноября примерно в 16:00 в махалле «Чукун» Шахрисабзского района Кашкадарьинской области в хлеву своего дома повесился 13-летний мальчик М. Ш., сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Близкие родственники погибшего не смогли объяснить причину суицида, отметив, что в семье не было ссор или скандалов. Они также сообщили, что учителя специализированной школы №1, где в шестом классе обучался мальчик, не совершали каких-либо неправомерных действий в отношении него.

По их мнению, мальчик мог совершить самоубийство из-за психического расстройства, отметили в Генпрокуратуре.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Шахрисабзского раойна проводит доследственную проверку.

Кроме того, назначена служебная проверка в Шахрисабзском районном отделе народного образования, региональной комиссии по делам несовершеннолетних, районном отделе внутренних дел, в махаллинском комитете «Чукун» и районном совете Союза молодежи.