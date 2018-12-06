Шахматисты Узбекистана, занявшие первое место на Всемирной олимпиаде среди юниоров до 16 лет, получили президентские подарки — автомобили Spark, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





На турнире в турецкой Конье Нодирбек Абдусаттаров, Шамсиддин Вохидов, Ситора Сапарова, Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев в девяти турах одержали победу над сборными Венгрии (4:0), Польши (3:1), Молдовы (3,5:0,5), России (3:1), Индии (3:1), Украины (3,5:0,5) и проиграли команде США (1,5:2,5), впервые в истории Узбекистана завоевав «золото» на Всемирной олимпиаде.





В четверг вцеремонии вручения ключей от автомобилей приняли участие заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, представители НОК и Министерства физкультуры и спорта.





Наставник спортсменов Сайдали Юлдашев получил от НОК денежную премию в размере 15 млн сумов.





По итогам мероприятия вице-премьер Азиз Абдухакимов сыграл в шахматы с Нодирбеком Абдусатторовым. Игра завершилась вничью, говорится в сообщении НОК.

Ранее за выполнение нормы гроссмейстера в возрасте 12 лет шахматист Жавохир Синдаров получил от имени Шавката Мирзиёева трехкомнатную квартиру.