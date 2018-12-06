5 декабря в Ташкенте прошла первая в Узбекистане конференция для деловых партнеров (В2В), организованная Samsung Electronics. Компания показала современные решения, включающие инновационные устройства в корпоративном сегменте и адаптированное для бизнеса программное обеспечение.





В Samsung подчеркивают, что Узбекистан является приоритетным рынком в В2В-сегменте, особенно в текущий период стремительных экономических преобразований и развития сферы корпоративного бизнеса. Глобальный лидер на рынке потребительской электроники уже много лет работает в республике, а его инновационные разработки успешно используются местными компаниями.





Например, в международном аэропорту Ташкента установлены информационные дисплеи Samsung, где пассажиры узнают актуальные сведения о рейсах.

К тому же решениями компании оснащен шоурум одного из крупнейших застройщиков Узбекистана Golden House. На цифровой доске для презентаций Samsung Flip и на видеостенах покупатели квартир узнают о новых жилых комплексах.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC тоже использует информационные дисплеи Samsung с установленной фирменной системой управления контентом MagicInfo. Эти ТВ-панели предоставляют посетителям необходимую информацию о ценах и выгодных предложениях от заведений.





Участники В2В-конференции ознакомились с такими разработками, как: передовая система информационной безопасности Samsung KNOX для мобильных устройств, видеостены, позволяющие демонстрировать контент на огромном пространстве, функциональный сенсорный дисплей для презентаций Samsung Flip, LED-панели, мониторы, накопители для хранения данных, полупромышленные кондиционеры и так далее.





Компания подчеркивает высокое качество, надежность своих устройств и индивидуальный подход к каждому клиенту. Это заключается в оказании необходимой консультативной и технической поддержки и дальнейшем обслуживании техники. Продукция Samsung имеет гарантию, которая предоставляется только в сети авторизованных сервис-центров, представленных во всех крупных городах Узбекистана.

Кроме того, Samsung сотрудничает с широкой сетью отечественных компаний, которые успешно применяют современные IT-решения корейского производителя для повышения эффективности бизнес-процессов.

Предложения о сотрудничестве можно отправлять на e-mail: temirlan.k@samsung.com.

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