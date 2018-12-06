6 декабря в Лондоне состоялись узбекско-британские консультации с участием специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева и специального представителя премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Гарета Бейли, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных социально-экономических проектов в Афганистане, в том числе инфраструктурных, культурно-гуманитарных и образовательных.

Британская сторона отметила поддержанные мировым сообществом действия Узбекистана по содействию мирному процессу с участием движения «Талибан», а также внутриафганских политических сил.

Внимание на встрече также было уделено взаимодействию в рамках реализации Ташкентской декларации, принятой 27 марта на международной конференции по Афганистану.