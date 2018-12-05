«Яндекс» презентовал 5 декабря собственное мобильное устройство. «Яндекс Телефон» — это смартфон на Android с сервисами Яндекса под управлением голосового помощника Алисы.

Появлением «Яндекс Телефон» обязан именно Алисе, поскольку, как отмечают в компании, из элемента поискового приложения она быстро развилась в функционального ассистента. «Яндекс» решил, что наиболее полно возможности Алисы раскроются в смартфоне.

Телефон работает на Android 8.1 с графической оболочкой «Яндекс Лончер». Смартфон оснащен 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек и процессором Snapdragon 630 с 8 вычислительными ядрами. Корпус выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели накрыты стеклом Gorilla Glass.





В устройстве предусмотрено место для двух сим-карт, один из слотов можно использовать для карты microSD в дополнение к 64 гигабайтам основной памяти. За музыку и видео отвечает чип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем.

Смартфон оснащен двумя камерами — основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, и фронтальная для селфи. Снимки можно сохранять не только на устройстве, но и на «Яндекс Диске» в неограниченном объеме.

Голосового помощника можно вызвать, даже когда телефон не находится в руках, фразой «Слушай, Алиса». По просьбе она может поставить музыку, запустить игру, построить маршрут, вызвать такси, поставить напоминание или набрать номер. Кроме того, Алиса выдает ситуативные подсказки на домашнем экране и экране блокировки, например, сколько займет дорога на работу или какой погоды ждать завтра.

Цена смартфона составит 17990 рублей (около 270 долларов).