Баходир Бешимович Эшмуратов назначен председателем правления компании «Узтрансгаз», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале

С августа 2017 года он работал начальником Центрального диспетчерского управления «Узбекнефтегаза». Ранее занимал должность первого заместителя председателя «Узтрансгаза» — главного инженера.

Баходир Эшмуратов стал четвертым руководителем «Узтрансгаза» за последние два года. В декабре 2016 года компанию возглавил заместитель премьер-министра Эргаш Шоисматов (ныне посол Узбекистана в Таджикистане). Затем его место в августе 2017 года занял Алишер Мустафаев.

5 июня председателем компании был назначен Шарифжон Турсунов, который покинул должность после пяти месяцев работы.

За несколько дней до увольнения руководителя цены на газовых заправках резко выросли. После повышения стоимости природного газа с 16 ноября и установленных лимитов в Андижанской области цена 1 кубометра метана выросла с 1700—1800 до 2100−2200 сумов, в Самаркандской области — до 1950−2000 сумов.

«Узбекнефтегаз» выделил дополнительно 40 миллионов кубометров газа для устранения дефицита на АГНКС, в результате чего цены снизились до 1800−1900 сумов.